ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentiyi Aştı
Ekonomi

ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentiyi Aştı

08.01.2026 17:31
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 208 bine yükseldi, ancak tahminlerin altında kaldı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ocak ile biten haftada 208 bine çıkmasına karşın beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi artarak 208 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 213 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi de 199 binden 200 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 7 bin 250 azalışla 211 bin 750'ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 27 Aralık ile biten haftada 56 bin artışla 1 milyon 914 bine çıktı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentiyi Aştı

17:34
SON DAKİKA: ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentiyi Aştı - Son Dakika
