ABD Jersey kentindeki saldırı ile sarsıldı - Son Dakika
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ABD Jersey kentindeki saldırı ile sarsıldı

6 saat önce

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Jersey kenti gerçekleştirilen saldırı ile sarsıldı.

ABD Jersey kentindeki saldırı ile sarsıldı, System.String[]

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Jersey kenti gerçekleştirilen saldırı ile sarsıldı. İddiaya göre, polis yürüttüğü bir cinayet soruşturmasında ilahlı bir gruba baskın gerçekleştirdi. Polis, kaçan saldırganları Jersey'de bulunan Martin Luther King Yolu ile Bidwell Bulvarı'nın kesiştiği ve çoğunlukla Yahudilerin yaşadığı bölgede sıkıştırdı. Bölgede bulunan bir Yahudi marketine sığınan saldırganlar, marketten polislerin üzerine ateş açtı. Saldırganlar, polise ateş açmadan önce markette 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı. New York'a 8 mil mesafedeki Jersey'de yaşanan saldırıda 1'i polis olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, 2 polis de yaralandı.


Okul çıkış saatinde yaşanan olay nedeniyle bölgedeki tüm okullar tatil edilerek öğrenciler 5 saat boyunca sığınaklarda korunma altına alındı. New Jersey Valisi Plip Murpy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada toplumsal güvenliği sağlamak için gereken önlemlerin aldığını ve Güvenlik Kuvvetleri'ne olan güvenlerinin tam olduğunu söyledi.


ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'da yayınladığı mesajda, "NJ Jersey City'de gerçekleşen korkunç çatışma ile ilgili bilgi aldım. Düşüncelerimiz ve dualarımız bu zor ve trajik zamanda mağdurlar ve aileleriyledir. Yerel halk devlet görevlilerine yardım ederken, durumu izlemeye devam edeceğiz" dedi.


New Jersey polisinin silahlı grupla çatışma sebebi ise halen bilinmezken, bir terör saldırısı üzerinde durulmuyor. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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