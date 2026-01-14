ABD, Katar'daki Üssünden Personelini Tahliye Ediyor

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan diplomatlar, Katar'daki ABD ordusuna ait El Udeid Hava Üssü'ndeki bazı personele akşam saatlerine kadar üssü terk etmelerinin tavsiye edildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestocuları koruma gerekçesiyle ülkeye askeri müdahalede bulunabileceği uyarısının ardından bölgede hareketlilik yaşanıyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın 3 diplomata dayandırdığı haberine göre Katar'da ABD ordusuna ait El Udeid Hava Üssü'ndeki bazı personele çarşamba akşamına kadar üssü terk etmeleri tavsiye edildi. Diplomatlardan biri, "Bu bir tutum değişikliği, emredilmiş bir tahliye değil" dedi. Diplomat, tutum değişikliğinin gerekçesine dair herhangi bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Doha'daki ABD Büyükelçiliği ve Katar Dışişleri Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı. Orta Doğu'daki en büyük ABD üssü olan El Udeid'de yaklaşık 10 bin asker bulunuyor.

Ne olmuştu

Üst düzey bir İranlı yetkili saatler önce Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a müdahale tehdidinde bulunmasının ardından Tahran yönetiminin Washington'dan gelecek bir saldırı durumunda ABD askeri üslerine saldıracağı konusunda bölge ülkelerini uyardığını söylemişti. - DOHA