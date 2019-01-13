Son Dakika Haberleri: ABD Konvoyu Nusaybin'den Görüntülendi

ABD Konvoyu Nusaybin'den Görüntülendi

59 dakika önce

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası, bu akşam saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık ABD konvoyunun, Kamışlı ilçesinden Irak yönüne gittiği görüldü.

ABD Konvoyu Nusaybin'den Görüntülendi, System.String[]
ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası, bu akşam saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık ABD konvoyunun, Kamışlı ilçesinden Irak yönüne gittiği görüldü.

Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentti bugün akşam saatlerinde ABD konvoyu görüntülendi. Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık konvoydaki TIR'larda iş makinesi, çadırlı kamyonet ve askeri malzeme Irak yönüne gittiği görüldü.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:18 Kaynak: DHA

Suriye, Mardin, Nusaybin, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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