ABD'li aileyi gasp etmek isteyen şüpheliler yakalandı - Son Dakika

ABD'li aileyi gasp etmek isteyen şüpheliler yakalandı

ABD'li bir aileyi, Dolmabahçe Sarayı gezisi sonrası gasp etmeye çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

ABD'li aileyi gasp etmek isteyen şüpheliler yakalandı, System.String[]

ABD'li bir aileyi, Dolmabahçe Sarayı gezisi sonrası gasp etmeye çalışan 3 kişi gözaltına alındı. Yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliğinde gözaltında bulunan şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay anına ilişkin MOBESE görüntüleri de basınla paylaşıldı.

Olay, 16 Eylül tarihinde Gümüşsuyu Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rus asıllı Amerikalı aile rehberleri ile birlikte Dolmabahçe Saray'ından çıkarak yolun karşısında bulunan kiraladıkları özel minibüse binmek istedikleri sırada arkadan gelen iki kişi ailenin çanta ve cüzdanlarını çalmak için harekete geçti. O anları fark eden turist rehberi ve çevredekiler olaya müdahale etti. Müdahale sırasında şüpheliler, beyaz renkli otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, bölge ve civardaki kameraları incelemeye aldı. Ekipler, olaya karışan otomobili ve plakasını tespit etti. Plaka sorgulamasında plaka üzerine kayıt bulamayan ekipler, plaka üzerine detaylı inceleme başlatarak plakanın harf ve numaraları ile oynandığını belirledi. Plaka çalışmasının ardından şüphelilerin Şişli'de bir adreste kaldığını belirleyen ekipler, ikisi yaşı küçük olmak üzere üç şüpheliyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Samet T. 'nin 45 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük İ.G.Ö. ve T.E.Ö.' nün ailelerine teslim edildiği belirtildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Dolmabahçe Sarayı, Gasp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'li aileyi gasp etmek isteyen şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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