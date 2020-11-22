ABD'li istihbarat yetkilisinden Tayvan'a üst düzey ziyaret - Son Dakika

ABD ordusundan üst düzey bir istihbarat yetkilisinin, Tayvan'ı ziyaret ettiği bildirildi.
Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı İstihbarat Başkanı Koramiral Michael Studeman, akşam saatlerinde özel bir tarifeli uçakla Taipei Songşan Havaalanı'na indi.
Tayvan hükümeti, Amiral Studeman'ın ziyaretle ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, "üst düzey yetkilinin Tayvan'daki programının kamuya açıklanamayacağını" kaydetti.
Açıklamada, "Tayvan ile ABD arasındaki etkileşim ve temaslar olağandır, ABD'li yetkililerin ziyaretleri memnuniyet yaratmaktadır." denildi.
Sabah saatlerinde yerel medyada yer alan haberlerde, Tayvan'a tarifeli özel uçakla gelmesi beklenen kişinin, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel olacağı iddia edilmişti.
- Kaynak: AA
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