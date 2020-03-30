ABD'li misyonerlerden 'koronavirüs' ayini - Son Dakika

ABD'li misyonerlerden 'koronavirüs' ayini
6 saat önce
ABD'de misyonerlik yapan Kanneth Copeland bir televizyon programında koronavirüsün (Covid-19) bitmesine yönelik ayin düzenledi.
ABD'de misyonerlik yapan Kanneth Copeland bir televizyon programında koronavirüsün (Covid-19) bitmesine yönelik ayin düzenledi.
Televizyon programında misyonerlik yapan (televangelist) Kenneth Copeland koronavirüsü bitirmek amacıyla düzenlediği ayinde "Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür, onu tüm gücünle yok et" derken "Sana onun aşısının bir an önce getirilmesini emrediyorum" ifadelerini kullandı.
Görüntü Dökümü
- Copeland dua ediyor
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:35 Kaynak: DHA
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