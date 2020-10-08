ABD'li sanatçı, Ermenistan'a verdiği destekten dolayı Azerbaycanlı takipçilerinden özür diledi - Son Dakika

ABD'li sanatçı, Ermenistan'a verdiği destekten dolayı Azerbaycanlı takipçilerinden özür diledi

08.10.2020 18:15
ABD'li sanatçı, Ermenistan'a verdiği destekten dolayı Azerbaycanlı takipçilerinden özür diledi, System.String[]

NEW Amerikalı rap sanatçısı Cardi B, Ermenistan için yaptığı destek çağrısına gelen tepkilerden sonra özür mesajı yayınladı.

NEW Amerikalı rap sanatçısı Cardi B, Ermenistan için yaptığı destek çağrısına gelen tepkilerden sonra özür mesajı yayınladı.

Gerçek ismi Belcalis Marlenis Almanzar olan New Yorklu Rap müzik sanatçısı ve oyuncu Cardi B, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde çatışma içinde olduğu Ermenistan için yaptığı destek çağrısını, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir özür mesajı ile geri çektiğini duyurdu.

Grammy ödüllü sanatçı, Twitter hesabından, "Çok özür dilerim, araştırmamızı yapmadık" başlığı ile yayınladığı sesli mesajında, Instagram hesabından Ermenistan'a bağış kampanyası ile ilgili paylaştığı broşüre Azerbaycanlı takipilerinden çok fazla tepki gelince yaptığı hatanın farkına vardığını, Ermenistan'ın savaştığı ülkenin Azerbaycan olduğunu bilmediğini söyledi.

Twitter hesabından 15 milyon takipçisine seslenen kadın rapçi, "Bir emlak yatırımı için kalabalık bir yerde idik ve Ermeni kökenli olan danışmanım o arada bana, Ermenistan'a karşı bir soykırım girişimi olduğunu ve bu konuda bir paylaşım yapmamı rica etti. Ben de neden olmasın dedim ve broşürü incelemeden paylaştım." dedi.

"Azerbaycan ziyaretimde prenses gibi misafir edildim"

Sesli mesajında, iyi niyetli biri olduğu için her destek çağrısında cevap verdiğini belirten sanatçı, "Bunun iki ülke arasında bir savaş olduğunu bile bilmiyordum, Azerbaycan ziyaretimde tam bir prenses gibi misafir edildim. Çok tarihi, güzel bir ülkeydi." ifadesini kullandı.

"Taraf tutmuş olduğum için çok üzgünüm, bu benim tarzım değil." diyen şarkıcı, iki ülkenin de turistik olarak görülmesi gereken tarihi zenginliğine dikkat çekerek taraflara barış dileğinde bulundu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ABD'li sanatçı, Ermenistan'a verdiği destekten dolayı Azerbaycanlı takipçilerinden özür diledi - Son Dakika

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