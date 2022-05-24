ABD'lilerin yüzde 51'i, Ukrayna krizi yerine ekonomiye öncelik verilmesini istiyor - Son Dakika
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ABD'lilerin yüzde 51'i, Ukrayna krizi yerine ekonomiye öncelik verilmesini istiyor

24.05.2022 17:14
ABD'lilerin yüzde 51'i, Ukrayna krizi yerine ekonomiye öncelik verilmesini istiyor

NEW ABD'de yapılan yeni bir ankette, ülkenin yarıdan fazlasının Ukrayna'ya saldırılarından dolayı Rusya'ya uygulanan yaptırımların ekonomiye zararının engellenmesi gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

NEW ABD'de yapılan yeni bir ankette, ülkenin yarıdan fazlasının Ukrayna'ya saldırılarından dolayı Rusya'ya uygulanan yaptırımların ekonomiye zararının engellenmesi gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

The Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen ankete katılan yetişkinlerin yüzde 51'i, ülke ekonomisinin öncelikli olmasını, Rusya'ya yönelik yaptırımların zararının sınırlandırılmasını istedi.

Katılımcıların yüzde 45'i Rusya'ya karşı etkili yaptırımların öncelikli olduğunu düşünürken, geçen ay yapılan aynı ankette bu oranın yüzde 51, martta ise yüzde 55 olduğuna dikkat çekildi.

Ankette, Amerikalıların sadece yüzde 21'i Biden'ın Ukrayna'daki durumu idare etme becerisine "büyük ölçüde güvendiklerini" belirtirken, yüzde 39'u "biraz güven duyduğunu", diğer yüzde 39'u ise "neredeyse hiç güvenmediğini" kaydetti.

Genel olarak, Amerikalıların yüzde 45'i Biden'ın ABD'nin Rusya ile ilişkisini ele alış biçimini onaylarken, yüzde 54'ü ise onaylamadığını ifade etti.

Parti bazında ise Ukrayna savaşının başından bu yana ABD-Rusya ilişkileri konusunda Biden'ın politikalarına Demokratlar yüzde 73, Cumhuriyetçiler ise yüzde 15 şeklinde sabit oranda desteği sürdürüyor.

12-16 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankette ülke nüfusunu temsilen 1172 yetişkin yer aldı.

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Kaynak: AA

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