ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri: "İran'da 6 bin 126 kişi öldü" - Son Dakika
3. Sayfa

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri: "İran'da 6 bin 126 kişi öldü"

27.01.2026 10:28
ABD Merkezli İnsan Hakları Aktivistleri, İran'daki protesto baskısında 6 bin 126 kişinin öldüğünü ve 41 bin 800 kişinin ise tutuklandığını duyurdu.

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde can kaybı arttı. ABD Merkezli İnsan Hakları Aktivistleri, İran'daki protesto baskısında 6 bin 126 kişinin öldüğünü ve 41 bin 800 kişinin ise tutuklandığını duyurdu. Açıklamada hayatını kaybedenler arasında en az 5 bin 777 protestocu, 214 güvenlik gücü, 86 çocuk ve gösteri yapmayan 49 sivilin bulunduğunu aktarıldı.

İran'da ilk resmi ölü sayısı "3 bin 117" olarak açıklanmıştı

İran Şehitler ve Gaziler Vakfı, ülke genelinde hayat pahalılığı ile başlayan son olaylara ilişkin ilk resmi ölü sayısını 22 Ocak'ta açıklamıştı. Açıklamada, son olaylarda toplam 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, ölenlerin 2 bin 427'sinin "şehit" olarak adlandırıldığı kaydedildi. Geriye kalan 690 kişinin de terörist, silahlı isyancı ya da dosyasının incelemede olduğu ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

