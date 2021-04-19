ABD'nin Austin kentinde 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı eski polis şefi yardımcısı çıktı - Son Dakika

NEW ABD'nin Texas eyaletinin Austin kentinde dün 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla bağlantılı olarak eski bir polis şefi yardımcısının yakalandığı bildirildi.

Manor Polis Şefi Ryan Phipps'in Associated Press (AP) ajansına yaptığı açıklamaya göre, 41 yaşındaki Stephen Broderick, sabah saatlerinde Austin'in banliyösü Manor yerleşkesinde saldırının zanlısı olarak gözaltına alındı.

Broderick'in, daha önce Austin Travis Bölgesi Polis Departmanında şerif yardımcısı olarak görev yaptığı ancak bir çocuğa yönelik cinsel saldırı suçlaması nedeniyle Haziran 2020'de görevinden istifa ettiği kaydedildi.

Travis Bölge hapishanesine konulan Broderick'in saldırıyı niye gerçekleştirdiği ve saldırıda ölen 3 kişiyle ilişkisinin olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

Texas'ın Austin kentinde dün bir alışveriş merkezi yakınında yaşanan silahlı saldırıda 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirmiş, polis bölgede yaşayan vatandaşlara olay mahalinden uzak durmaları çağrısında bulunmuştu.