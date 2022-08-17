ABD'nin California eyaletindeki Sun City Hilton Head bölgesinde yaşayan 88 yaşındaki Nancy Becker, bahçe işleriyle uğraştığı sırada gölete düştü. Olay yerine gelen polis ve ilk yardım ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Timsahın saldırdığı kadının cesedini bırakmadığı ve 2 saat süren çalışmanın ardından cesedin sudan çıkarılabildiği belirtildi. Yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Güney Carolina Tıp Üniversitesine götürüldü. Rapora göre Becker'in ölüm nedeninin timsah saldırısına bağlı olarak gerçekleştiği bildirildi. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › ABD'de timsahın saldırısına uğrayan kadın öldü - Son Dakika

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