ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki ikinci silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki ikinci silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı

17.04.2022 20:36
ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki ikinci silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı

NEW ABD'nin Güney Carolina eyaletinde dünkü silahlı saldırının ardından bugün meydana gelen başka bir silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.

NEW ABD'nin Güney Carolina eyaletinde dünkü silahlı saldırının ardından bugün meydana gelen başka bir silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.

ABD basınında yer alan habere göre, Hampton County'de sabah saatlerinde bir kulüpte silahlı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırıda 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Eyalette dün de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı meydana gelmiş ve 14 kişi yaralanmıştı.

Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentinde de sabah saatlerinde yaklaşık 200 kişinin bulunduğu bir ev partisinde ateş açılması sonucu iki kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki ikinci silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki ikinci silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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