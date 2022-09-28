ABD'de kasırga nedeniyle Mayport Deniz Üssü'nde konuşlu gemi ve hava araçları tahliye edildi

ABD'nin güneydoğu kıyılarına ulaşan Ian Kasırgası'ndan dolayı ABD Deniz Kuvvetleri Dördüncü Filo Komutanlığı, Georgia eyaletinde demirli gemilerin limandan ayrılması, uçak ve helikopterlerin ise bölgeden tahliye edilmesi talimatını verdi.

Florida eyaletinin Tampa bölgesine ulaşan Ian Kasırgası'na karşı önlemler alınmaya devam ediyor.

Kasırgadan dolayı bölgeden 2,5 milyon kişi için tahliye emri verilirken, ABD ordusu da bölgedeki kuvvetlerine yönelik önlemler aldı.

ABD Deniz Kuvvetleri Dördüncü Filo Komutanlığı, bölgedeki tüm gemi ve uçaklar için kasırga hazırlığı yapılmasını emretti.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Florida'nın Jacksonville kentindeki Mayport Deniz Üssü'nde konuşlu gemilerin dün akşam limandan ayrılmaya başladığı, limanda kalması gereken gemilerin ise kötü hava şartlarına uygun şekilde demirlenmesine başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Uçakların da bölgedeki havalimanlarından tahliyelerine başlanacak veya kasırgaya dayanacak şekilde tahkim edilmiş hangarlarda koruma altına alınacaktır. Dört gemi ve birden fazla helikopter ve sabit kanatlı uçağın yer değiştirmesi ve geri dönmenin güvenli olduğu belirlenene kadar yerel alanın dışında kalması bekleniyor." bilgisi paylaşıldı.

Küba'yı kategori-3 şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında kategori-4 şiddetine ulaşma ihtimalinin devam ettiği belirtiliyor.