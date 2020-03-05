ABD'nin günlük petrol üretiminde 13,1 milyon varille yeni rekor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'nin günlük petrol üretiminde 13,1 milyon varille yeni rekor - Son Dakika Ekonomi

ABD'nin günlük petrol üretiminde 13,1 milyon varille yeni rekor

6 saat önce

ABD'nin ham petrol üretiminde geçen hafta günlük ortalama 13,1 milyon varile ulaşılarak yeni bir rekor kırıldı.

ABD'nin günlük petrol üretiminde 13,1 milyon varille yeni rekor, System.String[]

ABD'nin ham petrol üretiminde geçen hafta günlük ortalama 13,1 milyon varile ulaşılarak yeni bir rekor kırıldı.


ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 101 bin varil arttı. Günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde bin varil, diğer eyaletlerde de 100 bin varil artış gösterdi.


Böylece, 22- 28 Şubat haftasında dünyanın en büyük ham petrol üreticisi ABD'de yaklaşık 13,1 milyon varille günlük üretimde yeni bir rekor kırılmış oldu.


ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi en son 4-10 Ocak haftasında 13 milyon varile ulaşarak rekor kırmıştı.


Ham petrol stokları arttı

Ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 800 bin varil (yüzde 0,2) artarak 444,1 milyon varile ulaştı. Piyasa beklentisi stokların 2,6 milyon varil yükseleceği yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 500 bin varil artmıştı.


Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişmedi ve 635 milyon varil seviyesinde kaldı.


ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 4,3 milyon varil (yüzde 1,7) azalışla 252 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 2,1 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 2,7 milyon varil azalmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'li senatör sosyal medyadan yayınladığı mesajında, NATO'dan Türkiye'ye destek talep etti
Son Dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi ABD'den S-400 açıklaması: Endişeliyiz İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Koronavirüs, ABD'nin biyolojik saldırısı olabilir Starbucks, koronavirüs nedeniyle kişisel kupa ve termoslara kahve vermeyecek

Son Dakika Haberleri
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
15:43 Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu
15:43 Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!
15:43 Dr. Hüseyin Tırman estetik trendleri hakkında bilgiler verdi
15:43 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 16:04:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin günlük petrol üretiminde 13,1 milyon varille yeni rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]