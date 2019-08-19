Son Dakika Haberleri: ABD'nin Huawei yasağını ertelemesiyle Wall Street artıda başladı
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ABD'nin Huawei yasağını ertelemesiyle Wall Street artıda başladı

44 dakika önce

ABD hisse senedi piyasaları, Washington yönetiminden yapılan yeni açıklamalara paralel olarak oluşan ticari iyimserlikle artışla açıldı.

ABD'nin Huawei yasağını ertelemesiyle Wall Street artıda başladı, System.String[]
ABD hisse senedi piyasaları, Washington yönetiminden yapılan yeni açıklamalara paralel olarak oluşan ticari iyimserlikle artışla açıldı.
ABD Başkanı Donald Trump Çin'in iki ülke arasında bir anlaşma istediği yönündeki savını yinelerken, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da Washington'ın huawei'ye yönelik iş yasağını 90 gün ertelediğini duyurdu.
Gelişmelerin ardından erken işlemlerde;
Dow Jones yüzde 1.22
Nasdaq yüzde 1.47
S&P 500 yüzde 1.17 yükseldi.
Bunun yanında euro dolar karşısında yüzde 0.06 artışla 1.10984 dolardan işlem gördü.


Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Huawei, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:25 Kaynak: DHA
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