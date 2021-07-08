ABD'nin Illinois eyaletinde ölüm cezasının kaldırılmasına neden olan adam hayatını kaybetti - Son Dakika

ABD'nin Illinois eyaletinde iki kişiyi öldürmekle suçlanarak ölüm cezasına çaptırıldığı davanın beraatle sonuçlanmasıyla idam cezasının kaldırılmasına neden olan Anthony Porter hayatını kaybetti.

WBBM Radyosuna konuşan avukat Jim Montgomery, 66 yaşındaki Anthony Porter'ın "anoksik beyin hasarı" nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Porter, Alstory Simon'un 15 Ağustos 1982'de Şikago'nun güneyindeki bir parkta iki kişiyi vurarak öldürdüğünü itiraf etmesinin üzerine 1999'da beraat etti.

Simon, cinayetlerin soruşturulması sırasında suçunu itiraf etmiş ve suçlu bulunarak 37 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Porter davası, eski Vali George Ryan'ın Illinois'deki tüm ölüm infazlarını durdurmasına neden oldu.

Ryan, 2003 yılında infazlar için bir erteleme ilan etti ve sonrasında 150'den fazla mahkumun ölüm cezalarını müebbet hapse çevirdi.

Vali Pat Quinn ise 2011 yılında Illinois eyaletinde ölüm cezasını kaldırdı.