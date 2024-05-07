Ankara'da Tartışma Sonucu Kardeşini Bıçaklayan Çocuk Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ankara'da Tartışma Sonucu Kardeşini Bıçaklayan Çocuk Gözaltına Alındı

Ankara\'da Tartışma Sonucu Kardeşini Bıçaklayan Çocuk Gözaltına Alındı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde ruhsal problemleri olduğu öğrenilen 15 yaşındaki bir çocuk, tartıştığı 16 yaşındaki ablasını sırtından bıçakladı. Ablası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, saldırgan kardeş ise gözaltına alındı.

07.05.2024 12:26
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Ankara'da ruhsal problemleri olduğu öğrenilen 15 yaşındaki bir çocuk, tartıştığı 16 yaşındaki ablasını sırtından bıçakladı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan abla hayatını kaybederken, saldırgan kardeş gözaltına alındı.

Olay, 26 Nisan günü Altındağ ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi 551. Sokak'ta yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. 15 yaşındaki E.İ, kendisinden bir yaş büyük ablası B.S.İ. (16) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.İ., ablasını sırtından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan B.S.İ. hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren ve ruhsal problemleri olduğu öğrenilen E.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Tartışma Sonucu Kardeşini Bıçaklayan Çocuk Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Tartışma Sonucu Kardeşini Bıçaklayan Çocuk Gözaltına Alındı - Son Dakika
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