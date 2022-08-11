Connelly, patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek bu sayının artabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD'de evde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 40 ev hasar gördü - Son Dakika

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