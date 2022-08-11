ABD'de evde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 40 ev hasar gördü

ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Evansville kentindeki bir evde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
İtfaiye yetkilisi Mike Connelly, yaptığı açıklamada, henüz sebebi bilinmeyen patlamanın yaklaşık 40 evde hasara yol açtığını belirtti.
Connelly, patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek bu sayının artabileceğini söyledi.
Hasar gören binalara girmenin güvenli olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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