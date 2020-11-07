ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

07.11.2020 08:29
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı, System.String[]

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet arttı.

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 31 Ekim- 6 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 adet artarak 226'ya yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı perşembe gününü 40,93 dolar, cuma gününü ise 39,58 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 37,30 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 38,79 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, 6 Kasım, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika Ekonomi


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