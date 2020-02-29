ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı - Son Dakika Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

6 saat önce

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azaldı.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı, System.String[]

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 22- 28 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 678'e düştü.

Perşembe günü 51,73 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 50,35 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 44,58 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 46,68 dolardan kapanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:48 Kaynak: AA
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