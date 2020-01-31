ABD'nin sözde barış planı Diyarbakır ve Bingöl'de protesto edildi - Son Dakika

Diyarbakır ve Bingöl'de cuma namazının ardından bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ABD'nin sözde barış planına tepki gösterdi.

Diyarbakır'da Mustazaflar Cemiyeti öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla cuma namazının ardından Ulu Cami önünde bir araya gelen grup, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelediği sözde barış planını protesto etti.

Yaşlı, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu grup, sık sık tekbir getirerek, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Üzeyir Yuva, İslam ümmetinin mukaddes beldesi Kudüs'ün büyük bir işgalle, Mescid-i Aksa'nın da yıkıcı bir tehditle karşı karşıya olduğunu söyledi.

ABD ve İsrail'in planına karşı bütün Müslümanların harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Yuva, "Gün, İslam ümmetine dayatılan zillete karşı direniş gösterme, mücadele başlatma günüdür. Ümmetin içinde bulunduğu parçalanmışlık halini fırsata çeviren siyonistler ile emperyalist ABD'nin, Müslümanları Kudüs'te izole edip yok edecek yüzyıllık işgal planı, nihai proje olmadığı görülmelidir." diye konuştu.

Siyonistlere ve ABD'ye geri adım attırmaya yönelik İslam ülkelerinin idarecilerine büyük sorumluluklar düştüğünü dile getiren Yuva, şöyle devam etti:

"İslam ülkeleri Filistin'de işgalci olan rejimi devlet diye tanımaktan vazgeçmelidir. Terör rejimi ile bütün siyasi ve ekonomik ilişkiler derhal kesilmelidir.

ABD'nin İslam ülkelerindeki üsleri kapatılmalıdır. Petrol ve doğalgaz gibi stratejik enerji maddelerin satışı durdurulmalıdır. Ekonomik boykotun yanı sıra, siyonist rejimle ilişkili tüm sermayedarların faaliyetleri durdurulmalıdır.

İslam ülkelerinin hava sahaları, karasuları ve limanları ABD ve siyonistlere kapatılmalıdır. Bugün safları toparlayıp, sıklaştırma vaktidir. İhanet projesine karşı durup, Filistinli kardeşlerimize destek olma vaktidir."

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Osman Aktaş da İsrail ile hiçbir anlaşmaya razı olmadıklarını söyleyerek, "Tüm antlaşmaların feshedilmesi lazım. Hayatımızın son damlasına kadar her şeyimizle Mescid-i Aksa'nın yanındayız." dedi.

Öte yandan, telefonla bağlanan Hamas'ın yetkililerden Abdul Muti Zakkut, meydanda toplananlara seslendi.

Zakkut, bütün Müslümanların bu antlaşmayı kabul etmediklerini ilan etmelerini istediklerini belirterek, "Tarihi duruşunuzdan dolayı meydandakilere ve bütün Türkiye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ergani ilçesinde de cuma namazı sonrası toplanan vatandaşlar, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararına tepki gösterdi.

Bingöl

Bingöl'de, Yenişehir Mahallesi Saat Kulesi önünde toplanan İslamı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu üyeleri, sözde planı protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Ferhat Varolgüneş, Kudüs'ün Filistin'in başkenti ve Müslümanların onuru olduğunu söyledi.

Kudüs'le ilgili Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyan Varolgüneş, "Kudüs'ü işgalci İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD yeni bir skandala daha imza attı. Yüzyılın Anlaşması olarak servis edilen tek taraflı anlaşma siyonistlerin yayılmacı politikalarına onay verirken Filistinlileri parya olarak yaşamaya mahkum ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün sadece Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ve ilhak eden ABD'yi kınamak

için toplanmadıklarını anlatan Varolgüneş, şunları kaydetti:

"Şer olarak gördüğümüz bu karar, üzerine ölü toprağı serpilen ümmetin uyanışına ve dirilişine vesile olacak inşallah. İsrail'le ve ABD'yle dost olan Arap ülkeleri belki de kendilerini tekrar sorgulayacaklar. Umudumuz iş birlikçi yöneticilerden değil, Müslüman halklardadır. Bugüne kadar onurlu ve azimli bir mücadele ortaya koyan Filistin halkını da buradan selamlıyoruz. Bundan sonra da maddi ve manevi olarak yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz."

Kalabalık yapılan duanın ardından dağıldı.