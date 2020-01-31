ABD'nin sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika

Uşak Kardeşlik Platformu öncülüğündeki grubun protestosu

Vatandaşların sloganlar eşliğinde yürümesi

Eğitim Bir-Sen Uşak Şube Başkanı Bilal Kara'nın basın açıklamasını okuması - Uşak

Uşak Kardeşlik Platformu öncülüğünde bir araya gelen grup, Uşak Belediyesi önünden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü.

Eğitim Bir-Sen Uşak Şube Başkanı Bilal Kara, burada yaptığı açıklamada, Kudüs'ün kırmızı çizgileri olduğunu dile getirdi.

Sözde planın yüzyılın dayatması olduğunu ifade eden Kara, "Trump'ın açıkladığı sözlü anlaşma İslam dünyası açısından yok hükmündedir. Müslümanlar olarak Kudüs üzerindeki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.