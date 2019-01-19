Son Dakika Haberleri: 'ABD'nin Suriye'den çekilmesi için meşru nedenler var'

'ABD'nin Suriye'den çekilmesi için meşru nedenler var'

41 dakika önce

ABD'li emekli korgeneral Mark Kimmitt, "ABD'nin Suriye'den çekilmesi için meşru ve önemli ölçüde olumlu nedenler var." dedi.

'ABD'nin Suriye'den çekilmesi için meşru nedenler var', System.String[]
ABD'li emekli korgeneral Mark Kimmitt, "ABD'nin Suriye'den çekilmesi için meşru ve önemli ölçüde olumlu nedenler var." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:30 

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Ekonomi
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