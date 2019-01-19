'ABD'nin Suriye'den çekilmesi için meşru nedenler var'
41 dakika önce
ABD'li emekli korgeneral Mark Kimmitt, "ABD'nin Suriye'den çekilmesi için meşru ve önemli ölçüde olumlu nedenler var." dedi.
ABD
'li emekli korgeneral Mark Kimmitt, "ABD'nin Suriye
'den çekilmesi için meşru ve önemli ölçüde olumlu nedenler var." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:30
ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham'a Münbiç'te Verilen Sözlerin Tutulmadığını Söyledi
Halkbank, 22 Bin TL Maaş Alan Milletvekillerine 10 Bin TL Promosyon Ödemesi Yaptı
Sosyal Medyanın Yeni Akımı Olan 10 Yıllık Değişim Hareketinin İç Yüzü Ortaya Çıktı