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ABD'nin Virginia eyaletinde ev patladı - Son Dakika

ABD'nin Virginia eyaletinde ev patladı

ABD'nin başkenti Washington yakınındaki Virginia eyaletine bağlı Arlington County'de bir ev şiddetli patlamayla havaya uçtu. Patlama öncesi evden işaret fişekleri atıldığı ihbarı üzerine polis olay yerine geldi. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı, can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

05.12.2023 - 10:52,  Güncelleme: 11:06
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ABD'nin başkenti Washington yakınındaki Virginia eyaletine bağlı Arlington County'de bir ev şiddetli patlamayla havaya uçtu. Patlamanın etkisiyle çevredeki evlerde sarsıntı meydana gelirken, alev topuna dönen evin enkazı etrafa saçıldı.

PATLAMADAN ÖNCE 30 KEZ İŞARET FİŞEĞİ ATILDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama öncesi evden 30-40 kez işaret fişeği atıldığına yönelik ihbar alınması üzerine ekiplerin olay yerine geldiği belirtildi. Arlington ilçe polisi sözcüsü Ashley Savage, polisin arama emri çıkartmaya çalıştığı sırada evin içinden birkaç el de ateş edildiğini ve sonrasında patlama meydana geldiğini söyledi.

3 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Savage, patlama sırasında şüphelinin içeride olduğunu ifade ederek, "Şu anda evde yalnızca bir kişinin bulunduğunu biliyoruz" dedi. Patlama sonrası çıkan yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat sonra alevleri kontrol altına almayı başardığı olayda, can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Patlama nedeniyle bazı polis memurlarının hafif yaralandığı belirtilirken, şüphelinin kimliği ve patlamanın nedeni henüz açıklanmadı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Virginia, Olaylar, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'nin Virginia eyaletinde ev patladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Virginia eyaletinde ev patladı - Son Dakika
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