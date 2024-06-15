Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgede trajedinin her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Fidan, "Ancak her iki taraf da diğer tarafın attığı adımların daha geniş kapsamlı savaş çabalarının bir uzantısı olduğunu düşünüyor. Bu konferans, köprüden önceki son çıkış olabilir." ifadelerini kullandı.

15.06.2024 20:58  Güncelleme: 22:51
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İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgede trajedinin her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Ancak her iki taraf da diğer tarafın attığı adımların daha geniş kapsamlı savaş çabalarının bir uzantısı olduğunu düşünüyor. Bu konferans, köprüden önceki son çıkış olabilir." dedi.

BAKAN FİDAN: TRAJEDİ HER GÜN DAHA KÖTÜLEŞİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin ev sahipliğinde Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde konuştu. İki yılı aşkın süredir Avrupa'nın ortasında yıkıcı bir savaş yaşandığını hatırlatan Fidan, ölü ve yaralıların sayısının 500 bini aştığını ve savaşın bir yıpratma savaşına dönüştüğünü dile getirdi. Fidan, "21. yüzyılda bu trajedinin her gün daha da kötüleşebildiğini görüyoruz. Savaş devam ettikçe bir yandan da iki riskin artarak ortaya çıktığını görüyoruz. Coğrafi olarak bu savaş Ukrayna'nın da ötesine geçebilir." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir

Çatışmanın fay hatlarını derinleştirdiğini ve küresel düzeyde kutuplaşmayı körüklediğini vurgulayan Fidan, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın yakında bir savaştan daha da ötesine dönüşebileceğine dikkati çekti. Bakan Fidan, ikinci olarak söz konusu konvansiyonel savaşın kitle imha silahlarını içermesi gibi bir riskle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

"BU KONFERANS KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ OLABİLİR"

Toplantının amacının bu iki riski önlemek ve savaşa son vermek olduğunun altını çizen Fidan, "Önümüzde Ukrayna barış planı var. Rusya da kısa bir süre önce kendi şartlarını, kendi koşullarını paylaştı. İçeriği ve öne sürülen koşullardan bağımsız bir şekilde bunların önemli adımlar olduğunu ve umut ışığı olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Fidan, "Ancak her iki taraf da diğer tarafın attığı adımların daha geniş kapsamlı savaş çabalarının bir uzantısı olduğunu düşünüyor. Bu konferans, köprüden önceki son çıkış olabilir." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir

"RUSYA'DA SALONDA BULUNSAYDI ZİRVE DAHA SONUÇ ODAKLI OLABİLİRDİ"

"Çatışmanın diğer tarafı olan Rusya da salonda bulunsaydı, bu zirve daha sonuç odaklı olabilirdi." diyen Fidan, diplomasi ve müzakerelere dayanan, kapsamlı ve kapsayıcı bir stratejiye giderek daha fazla ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Fidan, Türkiye'nin savaşın başlamasından bu yana diplomatik çabalara aktif olarak katıldığının altını çizerek şöyle devam etti: "Mart 2022'deki İstanbul görüşmeleri ve Karadeniz Tahıl Girişimi, diplomasi ve müzakerelerin ilerleme sağlayabileceğinin çok önemli işaretleridir. Türkiye her zaman olduğu gibi süreci kolaylaştırmaya hazırdır."

"KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİNİ BENZERSİZ KILAN ŞEY KAPSAYICILIĞI"

Karadeniz Tahıl Girişimi'ni başarılı ve benzersiz kılan şeyin kapsayıcı niteliği olduğuna vurgu yapan Fidan, bu girişimin her iki taraf için de öngörülebilirlik sağladığını ve deniz ticareti için seyir güvenliğini temin ettiğini belirtti. Bakan Fidan, bu örnekten öğrenilecek çok şeyin olduğunu ve Türkiye'nin benzer bir mekanizmayı hayata geçirmeye yönelik son girişiminin de neredeyse olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir

"TÜRKİYE'NİN UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEĞİ SÜRECEK"

Türkiye'nin barış için çaba sarf etmeye devam edeceğini dile getiren Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan desteğini kararlılıkla sürdürmektedir. Barış vizyonumuz gerçekçi, kapsayıcı ve uygulamaya yöneliktir, pratiktir. Bu amaçla ileriye dönük bir yol haritası oluşturmaya kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği gibi 'Adil bir barışın kaybedeni olmayacaktır'."

Dışişleri Bakanı Fidan\'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir - Son Dakika

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