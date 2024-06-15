Fatih'te Cami Avlusunda Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'te Cami Avlusunda Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

Fatih ilçesinde bir kişi, cami avlusunda cuma namazını kılmak için saf tutanlara küfür ve hakaret ederek o anları kayda aldı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15.06.2024 22:14
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Fatih'te bir kişi, cami avlusunda cuma namazını kılmak için saf tutanlara küfür ve hakaret ederek o anları kayda aldı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.D.A isimli yaşı küçük şahıs, bir cami avlusunda namaz kılmak amacıyla saf tutan vatandaşları küfür ve hakaretlerde bulundu. Şüpheli o anları da kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelinin kimliğini tespit ederek kısa sürede yakaladı. Yakalanan şahıs "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Cami Avlusunda Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te Cami Avlusunda Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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