Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisinde Gözaltılar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisinde Gözaltılar

Geniş Video İzle

Berlin'in başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Kreuzberg ilçesinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Polis müdahalesi sonrası gösteri devam etti.

15.06.2024 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda eylemci gözaltına alındı.
Kreuzberg ilçesinde Südstern metro istasyonu yakınında yüzlerce kişi, Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.
Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin bayrakları ile "Gazze'de soykırımı durdurun", "Gazze'deki soykırım hepimizi etkiliyor", "Gazze'de son aylarda, tüm dünyada 4 yılda hayatını kaybeden çocuklardan daha fazla çocuk öldürüldü" ve İsrail'e yaptırım" yazılı dövizler taşıdı.
Gösteride "Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail", "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" ve "İşgale hayır" sloganları atıldı.
Gneisenaustrasse metro istasyonuna gelindiğinde, polis göstericilere müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Bazı göstericilere kelepçe takılırken bir eylemcinin de gözaltına alındığı sırada baygınlık geçirdiği görüldü.
Polisin müdahalesi sonrası yürüyüşün devam etmesine izin verildi.
Yürüyüş güzergahında bir grup, İsrail bayrakları açarak gösteriyi provoke etmeye çalıştı. Polis, Filistin'e destek eylemine katılanlar ile provokasyon yapanlar arasına polis araçlarını koyarak gerilimin artmasını önledi. Ancak burada polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.
Filistin'e destek eylemi Oranien Meydanı'nda son buldu.

Berlin\'de Filistin\'e Destek Gösterisinde Gözaltılar
Kaynak: AA

Kreuzberg, Filistin, Almanya, İsrail, Berlin, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisinde Gözaltılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Diyanet’le ilgili bomba iddia S. Arabistan’a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı Diyanet'le ilgili bomba iddia! S. Arabistan'a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı
20:59 Dışişleri Bakanı Fidan’dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir
20:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu
16:25 MHP’li Büyükataman: Normalleşme tiyatrosunun MHP’ye ve devlete operasyon olduğu açığa çıktı MHP'li Büyükataman: Normalleşme tiyatrosunun MHP'ye ve devlete operasyon olduğu açığa çıktı
15:59 Refah’ta Hamas’tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü
22:26 Turnuva tarihine geçen gol Arnavutluk, İtalya’yı 23. saniyede avladı Turnuva tarihine geçen gol! Arnavutluk, İtalya'yı 23. saniyede avladı
21:17 Arda Güler yolu gösterdi Bir Türk daha Real Madrid’e gidiyor Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor
20:16 Cinnet getirdi Eşini arabada, kızını evde katledip canına kıydı Cinnet getirdi! Eşini arabada, kızını evde katledip canına kıydı
19:57 Tatilciler yollara düştü İstanbul trafiği kilitlendi Tatilciler yollara düştü! İstanbul trafiği kilitlendi
19:38 15 bin Lazio taraftarı, kulüp başkanı Claudio Lotito’nun ölmesi için dua etti 15 bin Lazio taraftarı, kulüp başkanı Claudio Lotito'nun ölmesi için dua etti
19:20 Samsun’da eski CHP’li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının... Samsun'da eski CHP'li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının...
18:29 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Çin’e 3-2 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 yenildi
18:27 Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı
18:21 Sağlık Bakanı’ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı Sağlık Bakanı'ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 22:57:18. #1.13#
SON DAKİKA: Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisinde Gözaltılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement