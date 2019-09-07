"ABD olduğu sürece Suriye'de huzur olmaz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "ABD, Suriye probleminin bir unsuru olduğu müddetçe huzur olmaz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin bir otelde gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu, İl Başkanları ve İl Müfettişleri toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin en önemli probleminin adalet olduğunu ileri süren Karamollaoğlu, adaletin tesis edilmesinin kucaklaşmayı da beraberinde getireceğini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada ceza almasını eleştiren Karamollaoğlu, "Geçmişte söylediği sözlerden dolayı ağır bir ceza geldi. Buna sevinenler, alkışlayanlar var. Peki onu sevenler, alkışlayanlar ne olacak? Kendileri şu anda mağdur olan yüz binlerce Kanun Hükmünde Kararname mağdurları var. Bunlar ne olacak? Kim bunların haklarını koruyacak?" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, hükümete yönelik eleştirilerinin nedeninin "husumet" olmadığını dile getirerek, partisinin ülkede huzur, barış, kalkınma ve adalet olmasını istediğini vurguladı.

"Irak politikası yanlıştı"

Hükümetin dış politikasını doğru bulmadıklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Irak politikası yanlıştı. Milli Görüş gömleğini çıkarınca yanlış yapmamaları mümkün değildi. Arkasından Suriye geldi. ABD, Suriye probleminin bir unsuru olduğu müddetçe huzur olmaz." diye konuştu.

Karamollaoğlu, güvenli bölge oluşturulması konusunda ABD ile masaya oturulmasına da tepki göstererek, Rusya ile yakınlaşmayı belli süre için makul gördüklerini ve S400 kararını desteklediklerini aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da sergilediği araçlar hakkında da değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Araçlar alınmış, konulmuş. Makam aracı diye toplamışlar. Bunları tenkit ediyorlar. Burada yanlışlıklar yapılabilir. Yanlışlıklar düzeltilir. Ama siz makam aracı verilmemesi icap eden insanlara makam aracı verdiyseniz, eğer siz devletin bu araçlarını parti ve şahsi menfaatler için kullandıysanız vebaldir bu."

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine değinen Karamollaoğlu, "Siz 'Cumartesi Anneleri'ni bir kenara attınız, onların sesine kulaklarınızı kapattınız. Şimdi HDP önünde bekleyen anneleri her gün televizyonlardan indirmiyorsunuz. Biz terörün her çeşidine karşıyız. Teröre geçit vermeyecek tek anlayışa da Milli Görüş'ün sahip olduğu kanaatindeyiz. Biz ne FETÖ yanlısı olduk ne de teröre destek verdik." değerlendirmesini yaptı.

"Yeri geldiğinde çadır kurup orada hizmet ederiz"

Parti genel merkezinden tahliye edildiklerini hatırlatan Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yeri geldiği zaman bir yerde çadırı kurup orada da hizmet edebilecek bir anlayışa sahibiz. Binalar bizim için kutsal değil. Şimdi yeni bina arıyoruz. Teşkilatlarımız kollarını sıvadılar. Bizim gibi bir partinin bu kadar büyük meblağları birdenbire toplaması mümkün değil ama kumbarada birikmiş paralar, hanım kardeşlerimizin gönderdiği bilezikler, kolyeler bin misli moral verdi."

Karamollaoğlu, Saadet Partisi teşkilatları olarak kongreye gittiklerini ifade ederek, 3 sene içerisinde erken seçim yapılabileceğini ileri sürdü.

Yapacakları kongrenin "iktidara yürüyüş kongresi" olacağına işaret eden Karamollaoğlu, partilerine verilen desteğin çığ gibi büyüdüğünü anlattı.