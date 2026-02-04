ABD Özel Sektör İstihdamı Ocakta Beklentileri Aştı

NEW ABD'de özel sektör istihdamı, ocakta 22 bin kişiyle beklentilerin altında arttı.

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ocak ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ocakta 22 bin kişi artış kaydetti.

Piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının bu dönemde 46 bin kişi artması yönündeydi.

Özel sektör istihdamında geçen yıl aralık ayında yaşanan artışa ilişkin veri ise 41 binden 37 bine revize edildi.

Söz konusu dönemde istihdamda, hizmet sektöründe 21 bin, üretim sektöründe 1000 kişilik artış yaşandı.

ABD'de 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, yıllık ücret artışı ocakta yüzde 4,5 oldu.

Yıllık ücret artışı geçen yıl aralık ayında yüzde 4,4 olarak hesaplanmıştı.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ABD'de 2024'te 771 bin olan özel sektör istihdam artışının geçen yıl 398 bine gerilediğini kaydetti.

Richardson, son üç yıldır istihdam yaratmada sürekli ve dramatik bir yavaşlama görülse de ücret artışının istikrarlı kaldığını belirtti.