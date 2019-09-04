Son Dakika Haberleri: ABD, Pasifik'te Çin ve Rusya'yı yapay zekayla izliyor
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ABD, Pasifik'te Çin ve Rusya'yı yapay zekayla izliyor

26 dakika önce

ABD'nin Pearl Harbor'daki Pasifik Hava Kuvvetlerinin Pasifik Okyanusu üzerindeki uçuşlarının bir yıllık radar izleri yapay zeka programları ile haritalandırıldı.

ABD, Pasifik'te Çin ve Rusya'yı yapay zekayla izliyor, System.String[]

ABD'nin Pearl Harbor'daki Pasifik Hava Kuvvetlerinin Pasifik Okyanusu üzerindeki uçuşlarının bir yıllık radar izleri yapay zeka programları ile haritalandırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Pasifik Okyanusu, Pearl Harbor, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:44 
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