ABD, Pasifik'te Çin ve Rusya'yı yapay zekayla izliyor
26 dakika önce
ABD'nin Pearl Harbor'daki Pasifik Hava Kuvvetlerinin Pasifik Okyanusu üzerindeki uçuşlarının bir yıllık radar izleri yapay zeka programları ile haritalandırıldı.
ABD'nin Pearl Harbor'daki Pasifik Hava Kuvvetlerinin Pasifik Okyanusu üzerindeki uçuşlarının bir yıllık radar izleri yapay zeka programları ile haritalandırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:44
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