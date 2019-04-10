ABD Piyasaları Fed Para Politikası Açıklaması Öncesinde Düştü
2 saat önce
ABD hisse senedi piyasaları ABD Merkez Bankası'nın Para Politikası Komitesi'nin (Fed) para politikası açıklaması ve enflasyon verisi öncesinde düştü.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:32 Kaynak: DHA
hisse senedi piyasaları ABD Merkez Bankası'nın Para Politikası Komitesi'nin (Fed
) para politikası açıklaması ve enflasyon verisi öncesinde düştü.
ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durumuş şöyle; Dow Jones
yüzde 0.72
Nasdaq yüzde 0.56
S&P yüzde 0.61 düştü.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.07 kayıpla 1.1269 düzeyine geriledi. - İstanbul
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