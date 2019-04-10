Son Dakika Haberleri: ABD Piyasaları Fed Para Politikası Açıklaması Öncesinde Düştü

ABD Piyasaları Fed Para Politikası Açıklaması Öncesinde Düştü

2 saat önce

ABD hisse senedi piyasaları ABD Merkez Bankası'nın Para Politikası Komitesi'nin (Fed) para politikası açıklaması ve enflasyon verisi öncesinde düştü.

ABD Piyasaları Fed Para Politikası Açıklaması Öncesinde Düştü, System.String[]
ABD hisse senedi piyasaları ABD Merkez Bankası'nın Para Politikası Komitesi'nin (Fed) para politikası açıklaması ve enflasyon verisi öncesinde düştü.

ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durumuş şöyle;

Dow Jones yüzde 0.72

Nasdaq yüzde 0.56

S&P yüzde 0.61 düştü.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.07 kayıpla 1.1269 düzeyine geriledi. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:32 Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Fed, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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