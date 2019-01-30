ABD Polisi, Tartıştığı İki Kadını Yumruklayıp Kaçan Bu Adamı Arıyor
1 saat önce
Los Angeles'ta bir adam, tartıştığı 2 kadını yumruklayarak kaçtı.
Los Angeles
'ta bir adam, tartıştığı 2 kadını yumruklayarak kaçtı. Polis
, cep telefonu ile görüntülenen saldırganı arıyor.
Olay Amerika Birleşik Devletleri
'nın Kaliforniya
eyaletinin Los Angeles kentinde yaşandı. Sosisli sandviç almak için sırada bir süre bekleyen adam, satıcı ile tartıştıktan sonra kendisini ikaz eden iki kadına saldırdı. Kadınları boksör edası ise yumruklayarak yere seren saldırgan ardından hızla kaçtı. Yaşanan anlar ise sıradaki diğer vatandaşlar tarafından kaydedildi. Polis, görüntülerdeki saldırganı arıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:59 Kaynak: DHA
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