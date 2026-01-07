ABD, Rus Tankerlere El Koydu - Son Dakika
ABD, Rus Tankerlere El Koydu

07.01.2026 19:29
ABD, Kuzey Atlantik'te Rus petrol tankeri ile Karayipler'de başka bir tankere el koydu.

(ANKARA) - ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD'nin Kuzey Atlantik'te bir Rus petrol tankeri ile Karayipler'de başka bir tankere el koymasına ilişkin, "Dünyanın suçluları uyarıldı. Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Amerikan halkını korumak ve narko-terörizmin finansmanını nerede bulursak bulalım engellemek misyonumuzdan asla geri adım atmayacağız, nokta" dedi.

ABD, Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli "M/V Bella 1" adlı petrol tanker ile Karayipler'de başka bir tankere el koydu. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün şafak sökmeden önce gerçekleştirilen iki operasyonda, Sahil Güvenlik, Kuzey Atlantik Denizi'nde ve Karayipler yakınlarındaki uluslararası sularda bulunan iki 'hayalet filo' tanker gemisine arka arkaya titizlikle koordine edilmiş bir şekilde borda çıktı. Her iki gemi de -Motor Tanker Bella I ve Motor Taker Sophia - en son Venezuela'da demirlemiş ya da bu ülkeye doğru seyir halindeydi.

Başkan Trump'ın cesur ve vizyoner liderliği altında, ABD Sahil Güvenlik taktik ekipleri Savaş Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki meslektaşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışarak, uzmanlıklarını kullanarak bu operasyonları gerçekleştirdi ve birkaç saat arayla iki güvenli ve etkili gemiye çıkarma operasyonu düzenledi.

Bu tankerlerden biri olan Motor Tanker Bella I, haftalarca Sahil Güvenlik'ten kaçmaya çalışmış, hatta takip edilirken bayrağını değiştirip gövdesine yeni bir isim yazdırarak adaletten kaçmak için çaresiz ve başarısız bir girişimde bulunmuştu. ABD Sahil Güvenlik Gemisi Munro'nun kahraman mürettebatı, bu gemiyi açık denizlerde ve tehlikeli fırtınalarda takip etti, özenle nöbet tuttu ve Amerikalıları gururlandıran kararlılık ve vatanseverlikle ülkemizi korudu. Bu cesur erkek ve kadınlar, görevlerine özverili bağlılıkları nedeniyle ülkemizin teşekkürlerini hak ediyorlar.

Dünyanın suçluları uyarıldı. Kaçabilirsiniz, ama saklanamazsınız. Amerikan halkını korumak ve narko-terörizmin finansmanını nerede bulursak bulalım engellemek misyonumuzdan asla geri adım atmayacağız, nokta. Bu, ülkemizin en büyük savaş gücünün en iyi halidir. Bu, denizde önce Amerika demektir."

Kaynak: ANKA

