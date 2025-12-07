ABD Sahil Güvenliği'nden 9 Ton Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
ABD Sahil Güvenliği'nden 9 Ton Kokain Ele Geçirildi

07.12.2025 14:19
Pasifik Okyanusu'nda yapılan operasyonda 9 ton kokain yakalandı, en büyük ele geçirme operasyonlarından biri.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik ekipleri, Pasifik Okyanusu'nda düzenlenen operasyonda 9 tondan fazla kokain ele geçirdi.

Sahil Güvenlik tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Munro" sahil güvenlik gemisinin Pasifik Okyanusu'nun doğusunda operasyon yürüttüğü aktarıldı.

Operasyon kapsamında 9 tondan fazla kokainin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, söz konusu miktarın son 18 yılı aşkın süredir gerçekleştirilen en büyük ele geçirme operasyonlarından biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Deniz kuvvetlerimiz, Amerika'nın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonlarına öncülük ediyor, vatanı koruyor ve ölümcül uyuşturucuların Amerikan toplumlarına girmesini engelliyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Pasifik Okyanusu, Sahil Güvenlik, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

08:31
08:25
07:41
07:24
06:54
06:35
