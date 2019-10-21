Son Dakika Haberleri: ABD Savunma Bakanı Esper, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü
Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Esper, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Esper, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

51 dakika önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

ABD Savunma Bakanı Esper, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmede, ABD'nin Kabil Büyükelçisi John Bass, NATO'nun Afganistan'daki komutanı Scott Miller de hazır bulundu.

ABD Savunma Bakanı Esper, Afganistan cumhurbaşkanı seçiminin başarıyla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Esper, ABD'nin, Afgan güvenlik güçlerine olan desteğinin devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Gani de ABD'nin yardımları nedeniyle teşekkürlerini bildirerek, hükümetin yolsuzlukla mücadele konusunda ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Esper ve Gani'nin Taliban ile barış görüşmeleri konusunu da ele aldığı kaydedildi.

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan 14 bin ABD askeri bulunuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:24 Kaynak: AA
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