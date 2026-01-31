ABD Senatosu'ndan Geçici Bütçe Onayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ABD Senatosu'ndan Geçici Bütçe Onayı

31.01.2026 03:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senato, bazı bakanlıklar için geçici bütçeyi onayladı, federal hükümetin kısa süreli kapanması bekleniyor.

ABD Senatosu, Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarına ayrılan finansman ile İç Güvenlik Bakanlığına yönelik geçici bütçe tasarılarını içeren paketi onayladı.

Ülkede federal kurumların çoğuna 30 Ocak yerel saatle gece yarısına kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kala Senatoda oylama yapıldı.

Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarını eylül sonuna kadar finanse edecek tasarılar ile İç Güvenlik Bakanlığı için iki haftalık geçici finansmanı içeren paket, Senatodaki oylamada 29'a karşı 71 oyla kabul edildi.

Tasarılar üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle bütçe paketi, tekrar Temsilciler Meclisine gönderilecek. Temsilciler Meclisinden de onay alması halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

Kısa süreli kısmi kapanma bekleniyor

Temsilciler Meclisi pazartesiye kadar toplanmayacağı için bütçe paketinin geçici bütçenin süresi dolmadan yürürlüğe girememesi nedeniyle federal hükümetin bu süreçte kısmi olarak kapalı kalması bekleniyor.

Kapanmanın kısa süreli olması ve federal hizmetlerin çoğunu etkilememesi öngörülüyor.

Demokratlar İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinin paketten çıkarılmasını şart koşmuştu

ABD Temsilciler Meclisi, 22 Ocak'ta Savunma, Çalışma, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Eğitim, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim ile İç Güvenlik bakanlıklarına finansman sağlayacak tasarıları kabul etmişti.

Toplam büyüklüğü yaklaşık 1,2 trilyon dolar olan bütçe paketi, Temsilciler Meclisinden onay almasının ardından Senatonun gündemine gelmişti.

Ancak, Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında bir ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmesi ve kentteki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişinin daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulması tepkilere yol açmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinin paketinden ayrılmasını ve ICE biriminde reformların uygulanmasını şart koşmuştu.

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında varılan anlaşma doğrultusunda, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi diğer bakanlıkların bütçelerinin yer aldığı paketten çıkarılmış ve geçici bir finansman öngörülmüştü.

Kaynak: AA

Politika, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Senatosu'ndan Geçici Bütçe Onayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın

00:38
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
00:12
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 03:54:35. #7.11#
SON DAKİKA: ABD Senatosu'ndan Geçici Bütçe Onayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.