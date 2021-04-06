ABD, Suud Kızılay görevlisi Sadhan'ın hapis cezasına çarptırılmasından kaygılı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan mahkemesinin Suud Kızılayı çalışanı Abdulrahman el-Sadhan'ı 20 yıl hapis cezası ve ardından 20 yıl yurt dışına seyahat yasağı ile cezalandırmasından kaygı duyduklarını açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, konuyla ilişkin yazılı açıklamasında, "Suudi terörle mücadele mahkemesinin insani yardım görevlisi Suudi Arabistanlı Abdulrahman el-Sadhan'ı 20 yıl hasip cezasına mahkum etmesi, cezasına müteakiben de kendisine 20 yıl seyahat yasağı vermesine yönelik haberlerden kaygı duyuyoruz. Bu davayı temyiz süreçlerinden yakından izleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Her düzeyde Suudi Arabistan yetkililerine ifade özgürlüğünün hiçbir koşulda ceza gerektiren bir fiil olmaması gerektiğini söylediklerini belirten Price, "Suudi Arabistan ile ilişkilerimizde insan hakları konusunun rolünü artırmaya devam edeceğiz ve tüm bireylerin insan haklarına saygı gösteren yasal reformlar yapılmasını teşvik edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sadhan, 2018 yılında Suud Kızılayında çalıştığı sırada ortadan kaybolmuş ve 20 Şubat 2020'de tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

Ailesi ABD'de bulunan Sadhan'ın devam eden yargılamasında bugün 20 yıl hapis ve sonrasında 20 yıl seyahat yasağı ile cezalandırıldığı bildirilmişti.