Son Dakika Haberleri: ABD Uçağı Kırım Üzerinde Keşif Yaptı

ABD Uçağı Kırım Üzerinde Keşif Yaptı

19 dakika önce

ABD Hava Kuvvetlerine ait Boeing RC-135V keşif uçağı, Kırım açıklarında keşif uçuşu gerçekleştirdi.

ABD Uçağı Kırım Üzerinde Keşif Yaptı, System.String[]
ABD Hava Kuvvetlerine ait Boeing RC-135V keşif uçağı, Kırım açıklarında keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Rus basınının havacılık radar gözlem internet sitesi Plane Radar'a dayandırdığı habere göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait keşif uçağı RC-135V, Ukrayna hava sahası üzerinden gelerek Kırım açıklarında keşif yaptı. Yunanistan'daki askeri üsten havalanan Amerikan uçağının 3 saat keşif yaptıktan sonra geri döndüğü belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce Washington'a bu operasyonlarından vazgeçme çağrısı yapmıştı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:42 Kaynak: İHA

Boeing, Kırım, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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