ABD Uçağı Kırım Üzerinde Keşif Yaptı
19 dakika önce
ABD Hava Kuvvetlerine ait Boeing RC-135V keşif uçağı, Kırım açıklarında keşif uçuşu gerçekleştirdi.
ABD
Hava Kuvvetlerine ait Boeing
RC-135V keşif uçağı, Kırım
açıklarında keşif uçuşu gerçekleştirdi.
Rus basınının havacılık radar gözlem internet sitesi Plane Radar'a dayandırdığı habere göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait keşif uçağı RC-135V, Ukrayna
hava sahası üzerinden gelerek Kırım açıklarında keşif yaptı. Yunanistan
'daki askeri üsten havalanan Amerikan uçağının 3 saat keşif yaptıktan sonra geri döndüğü belirtildi. Rusya
Savunma Bakanlığı, daha önce Washington
'a bu operasyonlarından vazgeçme çağrısı yapmıştı. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:42 Kaynak: İHA
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