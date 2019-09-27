ABD Ulusal İstihbarat şefi: Trump'ı ihbar eden kişi doğru olanı yaptı

Maguire'nin ifadesi öncesinde, İstihbarat Komitesi, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki bir telefon görüşmesine ilişkin elindeki ihbar mektubunu kamuoyuna açıklamıştı.

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