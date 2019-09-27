Son Dakika Haberleri: ABD Ulusal İstihbarat şefi: Trump'ı ihbar eden kişi doğru olanı yaptı
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ABD Ulusal İstihbarat şefi: Trump'ı ihbar eden kişi doğru olanı yaptı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump’ın azil süreciyle ilgili Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’na ifade veren Ulusal İstihbarat Dairesi Başkan Vekili Joseph Maguire, Trump’ın ihbar eden kişinin "doğru olanı" yaptığını savundu

ABD Ulusal İstihbarat şefi: Trump'ı ihbar eden kişi doğru olanı yaptı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Dairesi Başkan Vekili Joseph Maguire, Başkan Donald Trump'ın azil süreciyle ilgili Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda ifade verdi.


Maguire'nin ifadesi öncesinde, İstihbarat Komitesi, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki bir telefon görüşmesine ilişkin elindeki ihbar mektubunu kamuoyuna açıklamıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:00 
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