ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu teknelerini hedef aldı: 5 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu teknelerini hedef aldı: 5 ölü

Haberin Videosunu İzleyin
ABD, Doğu Pasifik\'te uyuşturucu teknelerini hedef aldı: 5 ölü
01.01.2026 19:40  Güncelleme: 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD, Doğu Pasifik\'te uyuşturucu teknelerini hedef aldı: 5 ölü
Haber Videosu

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonları kapsamında iki tekneyi hedef aldı. ABD Güney Komutanlığı'nın açıklamasına göre, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere düzenlenen saldırıda toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen iki tekneye düzenlenen saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

GÜNEY MIZRAĞI OPERASYONU DEVREDE

SOUTHCOM tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, operasyonun "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Görev gücünün, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla harekete geçtiği aktarıldı.

TEKNELER UYUŞTURUCU ROTASINDAYDI

Açıklamada, hedef alınan teknelerin "terör örgütü olarak tanımlanan" organizasyonlara ait olduğu öne sürülürken, istihbarat unsurlarının teknelerin bilinen uyuşturucu kaçakçılığı güzergâhında seyrettiğini doğruladığı kaydedildi. Saldırının yapıldığı bölgeye ilişkin ise net bir konum bilgisi paylaşılmadı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Operasyon sonucunda ilk teknede bulunan 3 kişinin, ikinci teknede bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda ölenlerin kimliklerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

DETAY PAYLAŞILMADI

ABD ordusu, operasyon sırasında ele geçirilen uyuşturucu maddelere ya da teknelerin bağlantılı olduğu yapılara ilişkin ayrıntı vermedi. Yetkililer, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonlarının süreceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Florida, Savunma, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu teknelerini hedef aldı: 5 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Katil Katil Amerika 1 2 Yanıtla
  • Hasan inci Hasan inci :
    Helal olsun herkim insanligi zehirliyorsa boyle olmali sonu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 Süper Lig hakemine yeni yılın ilk gününde büyük şok 2 Süper Lig hakemine yeni yılın ilk gününde büyük şok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit’in ailesine başsağlığı diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi
Otomobil park halindeki kamyona çarptı Bilanço ağır Otomobil park halindeki kamyona çarptı! Bilanço ağır
Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026’nın ilk bebekleri Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri
ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan 3 tekneye hava saldırısı ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan 3 tekneye hava saldırısı
Yıllar sonra bir ilk İstanbul yeni yıla karla girdi Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi
Yeni yılın ilk günü 7’den 70’e Türkiye Gazze için ayakta On binler Galata Köprüsü’ne yürüyor Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Filistin yürüyüşüne katıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Filistin yürüyüşüne katıldı

22:35
İran’da protestolar iyice kontrolden çıktı Can kayıpları artıyor
İran'da protestolar iyice kontrolden çıktı! Can kayıpları artıyor
21:49
İstanbul’un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası
20:47
İsviçre’deki bar faciasından yeni görüntüler
İsviçre'deki bar faciasından yeni görüntüler
20:45
Mert Hakan Yandaş, cezaevinden mektup yazdı
Mert Hakan Yandaş, cezaevinden mektup yazdı
19:47
Türkiye’nin en soğuk noktası belli oldu: Bolu’da termometreler eksi 21,3’ü gösterdi
Türkiye'nin en soğuk noktası belli oldu: Bolu'da termometreler eksi 21,3'ü gösterdi
19:42
54 şehirde okullar tatil edildi Gözler İstanbul’dan gelecek kararda
54 şehirde okullar tatil edildi! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda
19:29
Jackie Chan’den Gazze için yürek burkan sözler
Jackie Chan'den Gazze için yürek burkan sözler
18:17
Artvin’de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi
Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2026 23:58:14. #7.11#
SON DAKİKA: ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu teknelerini hedef aldı: 5 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.