ABD ve Afrika Birliği'nden Ekonomik İşbirliği

29.01.2026 14:33
ABD, Afrika Birliği ile özel sektör yatırımlarını artırmak için çalışma grubu kuracak.

ABD ile Afrika Birliği'nin (AfB), özel sektör yatırımlarını artırmak ve ABD-Afrika ekonomik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla stratejik bir altyapı ve yatırım çalışma grubu (SIWG) kurulması konusunda anlaştığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından paylaşılan ortak açıklamada, ABD ile AfB'nin özel sektör yatırımlarını artırmak ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla çalışma grubu kuracağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf'un Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir görüşme yaptığı aktarılan açıklamada, ikilinin görüşmede ekonomik büyümenin barışçıl ve müreffeh bir Afrika için kilit önemde olduğu ve bu büyüme için ticareti kolaylaştıran altyapının önemli bir adım olduğu konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, bu bağlamda tarafların kuracağı söz konusu çalışma grubunun ekonomik ortaklığı güçlendirmeyi, istihdam yaratmayı, refahı, hem ABD'de hem de Afrika genelinde ekonomik güvenliği desteklemeyi hedeflediği kaydedildi.

Çalışma grubunun gelecek yıllarda ilişkiyi büyütecek ve şekillendirecek stratejik ekonomik işbirliği için temel sağlayacağı ifade edilen açıklamada, tarafların bu yolla ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada, çalışma grubunun ABD ve AfB Komisyonu yetkilileri ile uzmanlarını bir araya getirerek, AfB destekli altyapı projeleri ve girişimlerine yönelik ABD özel sektör yatırımlarını belirlemek ve ilerletmek için bir platform işlevi göreceğine işaret edildi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Landau, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson ile birlikte 24 Ocak-1 Şubat'ta Mısır, Etiyopya, Kenya ve Cibuti'yi kapsayan Afrika turu yapıyor.

Kaynak: AA

