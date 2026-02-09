ABD ve BM Batı Sahra Görüşmeleri Başlattı - Son Dakika
ABD ve BM Batı Sahra Görüşmeleri Başlattı

09.02.2026 22:03
ABD, BM ile birlikte Batı Sahra sorununu görüşmek üzere bölgedeki taraflarla toplantı yaptı.

BİRLEŞMİŞ ABD, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ile BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı çerçevesinde, Batı Sahra sorunuyla ilgili bölgedeki tarafların katılımıyla bir görüşmeye aracılık ettiğini duyurdu.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "ABD ve BM'den üst düzey heyetler, İspanya'nın Madrid kentinde Fas, Polisario Cephesi, Cezayir ve Moritanya ile Batı Sahra'ya ilişkin BMGK'nin 2797 sayılı kararının uygulanması konusunda görüşmeler gerçekleştirdi." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu paylaşımda görüşmelerle ilgili herhangi bir detay verilmezken, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de günlük basın toplantısında görüşmeyi doğruladı.

Dujarric, ABD'li yetkililerin yanı sıra Batı Sahra BM Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da aralarında bulunduğu üst düzey bir heyetin görüşmelerde yer aldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 31 Ekim 2025'te Batı Sahra'da Fas'ın özerklik girişimini destekleyen ve BM Misyonu'nun (MINURSO) görev süresini 31 Ekim 2026'ya kadar uzatan 2797 sayılı kararı kabul etmişti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: AA

Batı Sahra, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

