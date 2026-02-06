ABD ve İran Nükleer Görüşmelere Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

ABD ve İran Nükleer Görüşmelere Başladı

06.02.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman'da başlayan dolaylı görüşmelerde ABD ve İran, nükleer programı hakkında müzakere ediyor.

ABD ve İran arasında İran'ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmeler Umman'ın başkenti Maskat'ta başladı.

ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve ABD'nin İran'a askeri müdahalede bulunacağına ilişkin endişelerin artmasının ardından ABD ve İranlı heyetler arasında İran'ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmeler başladı. Müzakerelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, İran ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından temsil ediliyor.

Arakçi: "Görüşmelere açık gözlerle katılıyoruz"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "İran, diplomasiyi açık gözlerle ve geçen yılın sağlam hafızasıyla karşılıyor" ifadelerini kullandı. Arakçi, "Eşit konumlar, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar söylemden ibaret değildir. Bunlar birer zorunluluktur ve kalıcı bir anlaşmanın temel dayanaklarını oluşturur" ifadelerini kullandı.

Arakçi, Ummanlı mevkidaşıyla görüştü

Arakçi, görüşmelerden önce bu sabah Ummanlı mevkidaşı Bedir el-Busaidi ile bir araya geldi. Arakçi ve el-Busaidi'nin bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştükleri açıklandı.Görüşmede, İran-ABD müzakerelerinin nasıl ilerletileceği ele alınırken, İran'ın müzakere başlıklarına ilişkin görüş ve taleplerinin de aktarıldığı bildirildi. Arakçi, İran'ın ulusal çıkarlarını sağlamak için diplomasiden yararlanacağını belirterek, ülkenin egemenliği ve ulusal güvenliğini her türlü "aşırı talep ve maceracı girişime" karşı savunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Geçen yılki görüşmelerde ne olmuştu

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında ABD ve İran, nükleer müzakerelerde uzlaşı arayan görüşmeler yürütmüş ve görüşmelerin ilk turu 12 Nisan'da Umman'da ardından ikinci turu ise 19 Nisan'da İtalya'da yapılmıştı. Bunun bir hafta sonrasında Umman'da üçüncü tur gerçekleşmiş ve ABD Başkanı Trump, mayıs ayında yaptığı açıklamada bir anlaşmaya çok yakın olduklarını duyurmuştu. Ancak bir sonraki turdan sadece bir gün önce, İsrail'in İran'a saldırıları başlamış ve diplomasi çökmüştü. Bu durum İsrail ile İran arasında 12 gün süren bir savaşa yol açmış, ABD de "Gece Yarısı Çekici" olarak adlandırdığı bir müdahale kapsamında İran'ın nükleer tesislerini hedef almıştı. - MASKAT

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD ve İran Nükleer Görüşmelere Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 10 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 10 kişi öldü, 80 yaralı
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:23:47. #7.11#
SON DAKİKA: ABD ve İran Nükleer Görüşmelere Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.