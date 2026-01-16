ABD ve Meksika'dan Güvenlik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

ABD ve Meksika'dan Güvenlik İşbirliği Vurgusu

16.01.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortak Bildiri'de iki ülkenin güvenlik sorunları için işbirliği ve mücadele gerektiği belirtildi.

ABD ve Meksika tarafından yayınlanan Güvenlik İşbirliği Ortak Bildirisi'nde iki ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarına yönelik ortak mücadele vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nca ABD-Meksika Güvenlik İşbirliği Ortak Bildirisi yayınlandı. ABD Başkanı Donald Trump ile Meksika Geçici Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un telefon görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Venezuela Dışişleri Bakanı Juan Ramn de la Fuente'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek iki ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarını ele aldığı kaydedildi. Egemenliğe karşılıklı saygıya temelinde ABD-Meksika ortaklığının öneminin bir kez daha ifade edildiği bildiride ortak tehditlerle mücadele için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği kaydedildi. İki liderin, bugüne kadar kaydedilen ilerlemeye rağmen ciddi güvenlik sorunlarının sürdüğü konusunda görüş birliğine vardığı aktarıldı.

İkili Güvenlik Uygulama Grubu, 23 Ocak'ta toplanacak

Rubio ve Fuente'nin, İkili Güvenlik Uygulama Grubu'nun bir sonraki toplantısını 23 Ocak'ta gerçekleştireceği hatırlatılan bildiride, bu mekanizmanın kartellerle mücadele, fentanil ve silahların ortak sınırdan yasa dışı geçişinin engellenmesi konusunda somut adımlar atması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, bilgi paylaşımını artırmaya yönelik ikili girişimlerin sürdürülmesi ve sınır ötesi güvenlik projelerinin yakından takip edilmesi konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.

Şubat ayında Washington'da üst düzey toplantı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile mevkidaşı la Fuente'nin, ikili güvenlik iş birliğinde "yeni dönemin" başlatılmasının birinci yıl dönümü dolayısıyla Şubat ayında Washington DC'de bir Güvenlik Bakanları Toplantısı düzenlenmesi konusunda da anlaşmaya vardığı aktarıldı. Bu üst düzey toplantının, bugüne kadar kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi, mevcut eksikliklerin tespit edilmesi ve geleceğe yönelik net beklentilerin ortaya konulması açısından kritik bir fırsat olacağı belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD ve Meksika'dan Güvenlik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Mardinli Marilyn Monroe’ya hapis cezası Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
Kerem Demirbay Süper Lig’de kaldı Yeni takımına imzayı attı Kerem Demirbay Süper Lig'de kaldı! Yeni takımına imzayı attı
Oosterwolde ve Mert Hakan’ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:32
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
10:53
Derya Çayırgan’ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 13:11:38. #7.11#
SON DAKİKA: ABD ve Meksika'dan Güvenlik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.