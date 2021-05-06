ABD ve NATO gövde gösterisi için sahnede! Balkanlarda gerçekleşecek dev tatbikatın hazırlıkları başladı - Son Dakika

ABD ve NATO gövde gösterisi için sahnede! Balkanlarda gerçekleşecek dev tatbikatın hazırlıkları başladı

06.05.2021 10:11
ABD ve NATO gövde gösterisi için sahnede! Balkanlarda gerçekleşecek dev tatbikatın hazırlıkları başladı, System.String[]

Balkanlar'da gerçekleşecek ABD ve NATO tatbikatı için geri sayım başladı. Geçen yıl hazırlıklarına başlanan askeri tatbikata 28 bin askerin katılması beklenirken, ABD zırhlıları ve askeri de Balkanlar'a gelmeye başladı. Arnavutluk, Hırvatistan, Bulgaristan ve Bosna-Hersek'te gerçekleştirilecek olan "Defender Europe 21" adlı tatbikatla ilgili ABD'li General Tod D. Wolters, "Askerler, güçlerini ve akıllarını geliştirecekler. Her alanda ilerleyecekler" dedi.

Geçen yıl hazırlıklarına başlanan ve 37 bin askerin katılacağı açıklanan tatbikat, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Fakat bu yıl geniş kapsamlı tatbikatın 28 bin askerle bu ay sonunda gerçekleşeceği açıklandı. ABD zırhlıları ve askerleri Balkanlar'a gelmeye başladı.

TATBİKATIN AÇILIŞ TÖRENİ ARNAVUTLUK'TA DÜZENLENDİ

NATO ve ona destek veren ülkelerin katılacağı "Defender Europe 21" (Avrupa Savunması-21) adlı tatbikat Arnavutluk, Hırvatistan, Bulgaristan ve Bosna-Hersek'te gerçekleştirilecek.

ABD'li askerlerin tatbikat için Almanya'nın Nürnberg kentine gelmesi devam ederken, Arnavutluk'un Durres Limanı'nda dün tatbikatın açılış töreni düzenlendi.

"HER ALANDA GELİŞECEKLER"

Sözcü'nün haberine göre tatbikata komuta eden ABD'nin Avrupa'daki komutanı General Tod D. Wolters, "Bu tatbikata katılan güçlerimiz, güçlerini ve akıllarını geliştirecekler. En önemlisi, tatbikat sonunda bütün alanlarda ilerleme sağlayacaklar" dedi.

Çeşitli NATO ülkelerinin de asker gönderdiği tatbikata katılımın daha büyük olması planlanmıştı, ancak koronavirüs nedeniyle sayı yüzde 20 oranında düşürüldü. Yine de bu tatbikat, Rusya'ya karşı önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

ABD ve NATO gövde gösterisi için sahnede! Balkanlarda gerçekleşecek dev tatbikatın hazırlıkları başladı

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Son Dakika Dünya ABD ve NATO gövde gösterisi için sahnede! Balkanlarda gerçekleşecek dev tatbikatın hazırlıkları başladı - Son Dakika Dünya


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