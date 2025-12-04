ABD Venezuela'daki vatandaşlarına ülkeyi "derhal" terk etmeleri çağrısında bulundu - Son Dakika
ABD Venezuela'daki vatandaşlarına ülkeyi "derhal" terk etmeleri çağrısında bulundu

ABD Venezuela\'daki vatandaşlarına ülkeyi "derhal" terk etmeleri çağrısında bulundu
04.12.2025 22:16
ABD ile Venezuela arasında son haftalarda tırmanan diplomatik gerginliklerin ardından Washington'dan kritik bir uyarı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki güvenlik risklerinin ciddi şekilde arttığını belirterek Venezuela'da bulunan ya da bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk edin" çağrısı yaptı.

ABD ile Venezuela arasında son haftalarda tırmanan tansiyonun ardından Washington, en yüksek seviyedeki seyahat uyarısını yeniden yayımlayarak vatandaşlarını bir kez daha "derhal ülkeyi terk etmeye" çağırdı.

2019'DAN BU YANA DİPLOMATİK PERSONEL YOK

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşılan ve ilk olarak mayıs ayında duyurulan 4. seviye 'Seyahat Etmeyin' uyarısı, kapsamlı incelemenin ardından hiçbir değişiklik yapılmadan tekrar yürürlüğe kondu. Açıklamada, ABD'nin 2019 yılında Caracas'taki tüm diplomatik personelini çektiği hatırlatılarak, ülkede bulunan vatandaşlara acil ya da rutin konsolosluk hizmeti sağlanamayacağı belirtildi.

"CİDDİ TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ" UYARISI

Bakanlık, Venezuela'da kalan ABD vatandaşlarının "haksız tutuklama, gözaltında işkence, terör faaliyetleri, adam kaçırma, iç karışıklık ve yetersiz sağlık hizmetleri" gibi ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Cinayet, silahlı soygun ve araç gaspı gibi suçların yaygınlığına dikkat çekilirken, güvenlik güçlerinin rejim karşıtı gösterilere karşı "acımasız baskı" uyguladığı ifade edildi.

KARADAN OPERASYON SİNYALİ

Uyarıda, zorunlu olarak seyahat etmek durumunda olanlara ise alışılmışın dışında dikkat çekici tavsiyeler verildi:

Vasiyetname hazırlayın, profesyonel koruma ekibi kiralayın, tıbbi tahliye sigortası yaptırın.

Gerilim ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Aralık'taki açıklamalarıyla daha da artmıştı. Trump, Venezuela çevresinde "uyuşturucu taşıdığı" iddia edilen teknelere yönelik operasyonlara atıf yaparak, "Yakında karadan da başlayacağız" ifadeleriyle dikkat çekmişti.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Dış Politika, Washington, Venezuela, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    abd darbe alsin yikilsin dünyanin bu sisteni 3 dunya savasi ciksin artik yeter 40 11 Yanıtla
  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Şeref yoksunu para için soykırım yapıcak sarı kafa şrefsız 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
