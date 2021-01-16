- ABD'ye gitmek üzere yaklaşık 5 bin Honduraslı göçmen Guatemala'ya ulaştı - Son Dakika

- ABD'ye gitmek üzere yaklaşık 5 bin Honduraslı göçmen Guatemala'ya ulaştı

GUATEMALA - ABD'ye gitmek üzere yola çıkan yaklaşık 5 bin Honduraslı göçmen Guatemala'ya ulaştı.

Orta Amerika ülkeleri Honduras'tan ABD'ye gitmek üzere ayrılan 6 bin 500 Honduraslı göçmenden yaklaşık 5 bini El Florido'da kontrol noktasından geçerek Guatemala'ya ulaştı. Göçün ilk engelini aşan ve yoksulluk, işsizlik, çete ve uyuşturucu şiddetinden kaçan binlerce göçmen, Orta Amerika'dan Meksika'ya ve oradan da ABD'ye geçmek için binlerce kilometre yürüyor. Sınırı geçmeye çalışan göçmenler ile güvenlik güçleri arasında küçük çaplı çatışmalar çıkarken, Guatemalalı yetkililer sınırda yüzlerce göçmeni gözaltına aldı. 23 yaşındaki ev işçisi Dania Hinestrosa, "Onlar bize izin verene kadar buradan ayrılmayacağız. İşimiz veya yiyeceğimiz yok, bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye karar verdim" diye konuştu.

Göçün ilk engelini aşmayı başarabilen 5 bin kişi ise sınırı geçmeye devam etti. Guatemala'nın göç dairesinin sözcüsü Alejandra Mena, kuzeye doğru ilerleyen 6 bin 500 Honduraslı olduğunu belirtirken, Honduraslı bir polis memuru yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin kişinin kafile halinde otoyol boyunca kontrol noktasından geçtiğini bildirdi.