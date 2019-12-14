ABD'yi ayağa kaldırdı: 7 yaşındaki çocuğa okulda hücrede darp - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'yi ayağa kaldırdı: 7 yaşındaki çocuğa okulda hücrede darp - Son Dakika Dünya

ABD'yi ayağa kaldırdı: 7 yaşındaki çocuğa okulda hücrede darp

6 saat önce

ABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı.

ABD'yi ayağa kaldırdı: 7 yaşındaki çocuğa okulda hücrede darp, System.String[]

ABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.

Olay ABD'nin Illinois eyaletinde Gages Lake adlı hiperaktif çocukların gittiği bir okulda meydana geldi ve olayı bağımsız/ kar amacı gütmeyen medya kuruluşu ProPublica halka duyurdu.

ProPublica, hiperaktif çocukların eğitim aldığı okulda, çocukların cezalandırılmaları için bir hücre yapıldığını; burada 7 yaşındaki bir çocuğun Jennifer Aguirre isimli kadın eğitmen tarafından darp edildiğini belirtti.

ProPublica, daha önce de benzer iddialardan dolayı anaokulundan ortaokula kadar her yaştan çocuğun eğitim gördüğü okul hakkında 21 soruşturma açıldığını; yetkililerin 'ofis' olarak adlandırdığı hücrenin 2018 – 2019 eğitim yılı içinde 1700 defa kullanıldığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında birçok çocuğun fiziksel şiddete uğradığı ve hücre tipi odalarda cezalandırıldığı, yetkililerin ellerinde saatlerce süren güvenlik kamera görüntülerinin olduğu ortaya çıktı.

Yerel medya, soruşturma sürecinde çocuğu darp eden Jennifer Aguirre isimli kadının intihar ettiğini duyurdu.

Görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı.


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:18 Kaynak: DHA
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