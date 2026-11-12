Abdulhamit Gül’den Hal Yasası açıklaması! "Bütçe sonrası Meclis'e gelecek" - Son Dakika
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Abdulhamit Gül’den Hal Yasası açıklaması! "Bütçe sonrası Meclis'e gelecek"

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Abdulhamit Gül’den Hal Yasası açıklaması! "Bütçe sonrası Meclis\'e gelecek"
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3 yorum

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, tarladan sofraya fahiş fiyat artışlarının önüne geçmeyi amaçlayan Hal Kanunu’nun bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine geleceğini açıkladı. Emekli maaşlarındaki iyileştirme ve prim gün sayısı adaletsizliğinin giderilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Gül, bu düzenlemelerin bütçe takviminin tamamlanmasının ardından yasalaşacağını söyledi.

AK Parti’nin Meclis’teki yeni dönem gündemine ilişkin bilgi veren Abdulhamit Gül, tarım ve ekonomi alanında öne çıkan iki düzenlemeye işaret etti. Gül, hem Hal Kanunu’nun hem de emeklilere yönelik iyileştirmelerin bütçe sonrasında Meclis’e taşınacağını ifade etti.

Abdulhamit Gül’den Hal Yasası açıklaması!

“BU DÖNEM HAL KANUNU’NU GÜNDEME ALACAĞIZ”

Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen “Anadolu Sohbetleri” programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar ürün fiyatlarında yaşanan fahiş artışların engellenmesini amaçlayan Hal Kanunu’na ilişkin teknik çalışmaların Ticaret Bakanlığı tarafından sürdürüldüğünü belirtti. Gül, düzenlemenin bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine alınacağını duyurdu.

Abdulhamit Gül’den Hal Yasası açıklaması!

EMEKLİLER İÇİN "EN HAKKANİYETLİ FORMÜL" ARANIYOR

Emekli maaşlarına yönelik iyileştirme ve prim gün sayısındaki adaletsizliğin giderilmesine ilişkin çalışmalara da değinen Gül, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konuda ortak çalışma yürüttüğünü söyledi. Gül, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımızın vatandaşımızı hayat pahalılığına ve enflasyona ezdirmeme konusunda güçlü talimatları var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Çalışma Bakanlığımız en hakkaniyetli formül üzerinde çalışıyor. Bütçe takviminin tamamlanmasının ardından bu düzenlemeler yasalaşarak hayata geçecektir.”

Abdulhamit Gül’den Hal Yasası açıklaması!

DÜZENLEMELER BÜTÇE SONRASINA KALDI

Gül’ün açıklamalarına göre hem Hal Kanunu hem de emeklilere yönelik düzenlemeler, Meclis’te devam eden 2027 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yasama gündemine girecek. Düzenlemelerin ayrıntılarına ilişkin henüz bir takvim ya da oran açıklanmadı.

Okurların en beğendiği yorum

“24 yıldır Hala gelece Hal yasası.”

Tüm yorumlar (3)
Hazine ve Maliye BakanlığıAK PartiEkonomiGüncelGündemTarımSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ps4yr5xc27 ps4yr5xc27:
    24 yıldır Hala gelece Hal yasası. 3 0 Yanıtla
  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Ocakta herseye zam oncr zammi.kaldirinda artisin anlami olsun.neye yaradi 1 0 Yanıtla
  • Naberx Hugss Naberx Hugss:
    fondan sira gelirse bakalim 0 0 Yanıtla
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